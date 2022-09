Vijf nieuwe duurzame helden in Leuven

Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente zet Leuven net als 108 andere duurzame steden en gemeenten lokale initiatieven in de kijker door ze uit te roepen tot duurzame held. Dit jaar ligt de focus op helden die zich inzetten voor inclusie, gelijkheid of armoedebestrijding. “Leuven maakte zopas de nieuwe duurzame helden bekend. Het gaat om MPC Terbank, Babytheek Leuven, Buurtcentra Leuven, Spectrum Leuven en Oxfam Wereldwinkels”, vertelt schepen van Mondiaal Beleid Lies Corneillie (Groen). “Iedere Leuvenaar kon duurzame helden nomineren en erop stemmen. Elk van hen blinkt uit in minstens één van de vijf pijlers voor duurzame ontwikkeling: mens, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Uit de elf genomineerden selecteerden we vijf lokale duurzame helden: één voor elke pijler van duurzame ontwikkeling. We vragen onze nieuwe duurzame helden om de Leuvenaars mee te inspireren tot lokale duurzame acties en hun acties in te passen in een mondiale agenda. Onze acties in Leuven dragen immers bij aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen.”