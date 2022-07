Vijf jongeren blijven aangehouden na zwaar zinloos geweld op Oude Markt

Leuven Le Pain Quotidien in Leuven wint Riders' Award van Deliveroo: “Iedere klant recht heeft op de best mogelijke service”

Deliveroo heeft dit jaar 25 Rider’s Awards uitgedeeld over heel België. Daarmee belonen de koeriers zélf de zaak waarmee ze het liefst samenwerken en in Leuven kwam Le Pain Quotidien in de Parijsstraat als winnaar uit de bus. “Het is dankzij hun professionalisme dat we de beste mogelijke bezorgservice kunnen bieden” vertelt woordvoerder Rodolphe Van Nuffel.

19 juli