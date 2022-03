Vijf jaar hard labeur, maar het Contiusorgel in de Sint-Michielskerk is klaar: “We beseffen als Vlaming te weinig welke culturele rijkdom we hebben”

Genk/Maasmechelen/Leuven Limburger Mustafa Kör neemt fakkel over van Dichter des Vaderlands: “Als poëzie niet langer voor de happy few is, is mijn doel bereikt”

Geboren in Turkije, opgegroeid in Maasmechelen, dichter geworden in Genk en intussen woont Mustafa Kör al twaalf jaar in Leuven. “Maar eigenlijk doet dat er allemaal niet toe", zegt de man die vanaf 23 maart de titel van Dichter des Vaderlands draagt. “Belangrijker is wat ik als dichter wil meegeven en waar ik de komende twee jaar aandacht voor zal vragen.” Tot eind 2023 krijgt Mustafa de kans om enkele projecten naar zijn hart te realiseren als Dichter des Vaderlands.

10 maart