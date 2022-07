Vijf bestuurders op de bon nadat ze eenrichtingsverkeer aan Engels Plein negeren

Leuven Stad Leuven wordt zelf projectont­wik­ke­laar via AG Stadsont­wik­ke­ling Leuven: “200 betaalbare woningen tegen 2025”

Betaalbaar wonen is een groot probleem in Leuven maar schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) geeft de strijd niet op. Via AG Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) -kort door de bocht de eigen projectontwikkelaar van de stad Leuven- wil ze tegen 2025 welgeteld 200 betaalbare huurwoningen in de markt zetten. “De woningen zijn bedoeld voor gezinnen die het moeilijk hebben om een kwalitatieve woning op de private markt te verwerven of te huren”, klinkt het.

30 juni