Vijf beklaagden riskeren tot 54 maanden cel voor strafexpeditie in drugsmilieu: “Dit is maffiashit”

Bert (42) kent hangjonge­ren die hem gebroken been stampten, toch wordt zaak gesepo­neerd: “Zelfs nummer­plaat aan politie bezorgd”

“Ik heb beslist het dossier af te handelen zonder strafvervolging.” Een droog bericht van het parket van Leuven heeft kwaad bloed gezet bij Bert Goossens (42) uit Keerbergen. Hij werd vorig jaar tot tweemaal toe aangepakt door hangjongeren en kreeg zelfs zes weken gips rond zijn gebroken been. Terwijl Bert kan aanduiden om wie het gaat, is er niemand gehoord, laat staan vervolgd geweest. “Hoe is het mogelijk?”, sakkert Bert, die hier het hele verhaal doet.