Vier jonge ondernemers brengen ‘Pompello’ op de markt: “Rechtstreeks concurrentie aangaan met limoncello”

Leuven‘Not bitter, not sour, but refreshing for the afternoon hour!’ Vier jonge ondernemers van de UCLL in Leuven brengen een nieuw product op de markt: “Pompello”. Met deze drank willen ze een rechtstreekse concurrent worden van limoncello. “Het is een heerlijke pompelmoeslikeur met een alcoholgehalte van 20% geworden”, vertelt student Stef Dewinter.

‘Pompello’. Dat is de naam van het unieke project van vier studenten, Elias Lenaerts, Dominik Jacobs, Stef Dewinter en Jonas Srithong, aan de UCLL. Elias Lenaerts. “Uit onze vriendschap gemeenschappelijke interesses losgekomen, namelijk alcohol en de HoReCa-wereld. Daarnaast gaan we allemaal graag op vakantie naar zuiderse warme landen waar we kunnen zonnen met een drankje in onze hand”, vertelt Stef Dewinter. “We zijn bij Pieter-Jan Frooninckx (32), bezieler van Belgian Spirits Company, terechtgekomen tijdens het zoeken naar verschillende producenten in Leuven. De samenwerking ging heel vlot, hij was meteen geïnteresseerd in het idee en hielp ons met de verdere uitwerking. Via hem hebben we een zeer goeie leveranciers van labels gevonden en heeft hij ook tips gegeven over het uiteindelijke product er uit zou moeten zien en op welke doelgroep onze focus moest zijn.”

Als oudste teamlid heeft Stef ook al drie jaar ervaring als barman op de Oude Markt in Leuven. “Daardoor heb ik een heel netwerk aan HoReCa-werknemers en -uitbaters uitgebouwd met wie ik nog steeds nauw in contact sta”, vertelt hij. “Tijdens mijn nachtshiften de voorbije jaren merkte ik een toename in de vraag naar limoncello. We zijn gezamenlijk op het idee gekomen om een nieuw soort likeur op de markt te brengen waarmee we zouden kunnen concurreren met limoncello en tijdens het brainstormen is POMPELLO geboren.”

Quote Na een online vragen­lijst te laten invullen ontdekte we dat veel mensen verwachten dat dit een eerder bittere drank ging zijn, maar dat is niet het geval. Het is een eerder zoetzuur drankje, met wel de zekere bitterheid die bij pompelmoes hoort, maar niet overheer­send. Stef Dewinter

Zoetzure drank

De naam ‘POMPELLO’ is tot stand gekomen door het Italiaanse woord voor pompelmoes: Pompello, en de naam limoncello te combineren. Het is een heerlijke pompelmoeslikeur met een alcoholgehalte van 20%. “Na een online vragenlijst te laten invullen ontdekte we dat veel mensen verwachten dat dit een eerder bittere drank ging zijn, maar dat is niet het geval”, zegt Stef. “Het is een eerder zoetzuur drankje, met wel de zekere bitterheid die bij pompelmoes hoort, maar niet overheersend. Een Pompello is trouwens ook heerlijk te combineren met een lekkere tonic!”

Het gouden etiket en de small batches van slechts 200 genummerde flessen spelen in op de uniekheid van het product. “Op anderhalve week tijd is bijna de helft van deze batch verkocht, dus de mogelijk om een tweede batch te creëren is er zeker. We blijven echter met de voeten op de grond en wachten nog even af. In de toekomst komen er mogelijks nog andere producten van andere unieke smaken, maar momenteel ligt de focus op Pompello.”

De bezielers van POMPELLO spelen erg in op duurzaamheid. “We hebben aandacht voor het milieu en dragen ons steentje bij door in en rond Leuven te leveren met de fiets. We kiezen bewust voor deze aanpak om te strijden tegen de stijgende luchtvervuiling veroorzaakt door bezorgers met bestelbusjes”, besluit Stef.

Een fles POMPELLO kan je in huis halen voor 27,85 euro. Bestellen kan op de website.

