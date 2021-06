Vier jaar cel voor voetballer die zeven vrouwen verkracht en slachtoffer zwanger maakt: “Geen empathie of schuldgevoel aanwezig”

hockey ek Simon Gougnard (Red Lions) na de nederlaag tegen Engeland: “We moeten de goede flow weer te pakken krijgen”

7 juni Na een zege tegen Spanje en een nederlaag tegen Engeland zijn de Red Lions op het EK hockey in Amstelveen nog niet zeker van een plaats in halve finale. Die plek kan dinsdag om 12.30 uur wel afgedwongen worden tegen Rusland. Winnen met vier doelpunten verschil en een halve finale donderdag tegen Nederland of Duitsland is een feit. “En voor die matchen doen we het”, zegt Simon Gougnard.