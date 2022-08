VIDEO Wat heeft Laura Lynn met Big Bill? En meer nog, wat heeft Big Bill met Laura Lynn? Er broeit iets in de aanloop naar Leive Vloms…

LeuvenNu vrijdag staat festival Leive Vloms op de agenda en Laura Lynn is één van de Vlaamse sterren die op het podium zal verschijnen. Om helemaal klaar te zijn voor haar optreden legde bekende Leuvenaar Luc Ponsaerts haar op de rooster over haar kennis van het Leuvense dialect. En zowaar, er lijkt iets in de lucht te hangen want blijkbaar is niemand minder dan Big Bill een fan van Laura Lynn. Dat opent perspectieven, al is er wel nog werk aan ‘t Leives van Laura Lynn. Meer info: leivevloms.be