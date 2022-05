Video toont hoe kraai fiets- en wandelpad onveilig maakt: “Ik vrees dat we met een psychopaat te maken hebben.”

LeuvenLeuven kreeg dan wel een behoorlijk fietsrapport, maandag was fietsen op het pad langs het zwembad in Kessel-Lo allesbehalve veilig. Een kraai had het daar gemunt op nietsvermoedende passanten. “Ik telde zo'n vijftien aanvallen”, aldus een buurtbewoner. Beschermt het dier een nest, of is er meer aan de hand?