VIDEO. Ontdek de toekomst van het historische stadhuis in Atelier Stadhuis

Al sinds de vijftiende eeuw is het stadhuis de trots van de stad Leuven en van de Leuvenaars. Die traditie mag niet verloren gaan en de historische parel op de Grote Markt krijgt dan ook een nieuwe toekomst. Schepen van Toerisme Denise Vandevoort (Vooruit): “Het is de bedoeling om van het stadhuis terug een bruisende plek te maken die het bezoeken waard is en waar de Leuvenaar mee vorm kan geven aan zijn stad van de toekomst. Hoe we dat aanpakken vertellen we in Atelier Stadhuis.”