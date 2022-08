VIDEO Margriet Hermans gaat voor officieus wereldrecord ‘Lekker Blijven Hangen' op Leuvense Oude Markt

Leuven De Meyboom zal weer fier op de Grote Markt staan maar wat is nu het echte verhaal achter de list waarmee de Leuvenaars de Brusse­laars verschalk­ten in 1974?

Op dinsdag 9 augustus zal voor de 49ste keer de Meyboom worden geplant voor het Leuvense stadhuis en wel door de vriendenkring ‘Mannen van 1979’. Doorheen de jaren is de Meyboomplanting uitgegroeid tot een gezellig familiefeest met een stoet, dans, muziek en een openluchtcafé maar eigenlijk is het een bijzonder ernstige zaak. Jim Vandereet, de voorzitter van de Mannen van 1979, is zich daar erg bewust van: “Het waren de mannen van 1929 die er in 1974 met een list in slaagden de Brusselse Meyboom te ontvoeren en naar Leuven te brengen. Sindsdien staat de enige echte Meyboom in Leuven. De traditie wil dat Meyboom sindsdien geplant wordt door de mannen wiens geboortejaar eindigt op het cijfer 9, het zogenaamde Blok 9. In 2020 moesten we ons beperken tot een Meyboomplanting in mineur door de coronapandemie en ook vorig jaar was het nog feesten met de handrem op. We zijn dan ook bijzonder blij om dit jaar weer een volwaardig programma te kunnen aanbieden. Het Hagelands Fanfareorkest en de volksdansgroepen Reuzegom en ’t Havermeuleke zullen enkele optredens geven en de stoet zal bestaan uit de vaandeldragers van Blok 9 en het Verbond der Jaartallen. Ook de reuzen Jean Richard II en Kobe Koeienschieter zullen erbij zijn, net zoals het leden van studentenkring Lovania. Het zal zaak zijn om ‘den ienige echte Meyboom’ tijdig recht te krijgen, voor 17 uur dus. En dat gaan we uiteraard vieren op ons Meyboomterras met optredens van de Joorzangers, Jana Adams, De Drie Tenoren en 3 of Us. De Grote Markt zal niet afgesloten worden en toegankelijk zijn voor iedereen, net zoals in de pre-corona-tijd.” Meer info: www.leuvensemeyboom.be en www.mannenvan1979.be

