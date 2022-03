VIDEO Leuven staat met opvallende actie op tegen racisme en discriminatie: “Telkens je naar je schoenen kijkt, word je herinnerd aan je rol als omstaander”

Sta jij mee op tegen racisme? Met die vraag lanceert de stad Leuven vandaag haar nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Got Your Back/Ik Sta Op’. “Met het initiatief wil het Leuvense stadsbestuur de inwoners tonen dat ze kunnen reageren als ze getuige zijn van racistisch gedrag en zo een actieve omstaander worden”, zegt schepen Lalynn Wadera (Vooruit).

Elk jaar lanceert de stad Leuven op de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie een campagne om bewustzijn rond racisme te creëren en om samen te bouwen aan een Leuven zonder racisme. Dit jaar focust de campagne op de rol van de omstaander. “We merken dat mensen die getuige zijn van racistisch en discriminerend gedrag vaak niet weten hoe zij goed kunnen reageren…Als getuige wil je meestal wel reageren maar je weet niet hoe dat kan”, zegt schepen van Diversiteit, Lalynn Wadera (Vooruit). “We horen steeds dezelfde vragen terugkomen. Had ik iets kunnen doen? Had ik niet meer kunnen doen? Heb ik wel gepast gereageerd? Mensen die racisme ervaren, voelen zich nog te vaak in de steek gelaten. Dat leidt tot frustraties, bij henzelf en bij omstaanders. Een actieve omstaander worden, vraagt ook moed en kennis over hoe je kan reageren. Met de campagne geeft de stad de Leuvenaars in de eerste plaats een zetje om op te staan. Daarom delen we ‘shoe tags’ uit met daarop ‘Got Your Back’ of ‘Ik Sta Op’. Telkens je naar je schoenen kijkt, word je herinnerd aan je rol als omstaander. Op die manier willen we mensen motiveren om op te kijken en te reageren.”

Een QR-code op het postkaartje leidt je ook naar twee video’s van een racistisch incident, het ene al explicieter dan het andere. “Dat is een bewuste keuze want soms zijn er situaties waarvan mensen niet altijd beseffen dat hun gedrag kwetsend is. De filmpjes tonen hoe je gepast zou kunnen reageren. Je kan de tips ook delen met anderen door het postkaartje te versturen. Zo kan je anderen aanmoedigen om mee op te komen tegen racisme”, vertelt schepen Wadera.

De stad Leuven organiseerde de voorbije jaren al meerdere sensibiliseringsacties tegen racisme op en rond 21 maart sinds ze in 2018 werd Leuven lid van ECCAR. Dat is de Europese Coalitie van Steden Tegen Racisme. “Een Leuven zonder racisme is het doel en daarvoor neemt de stad verschillende initiatieven”, klinkt het. “We zetten in op monitoring van racisme en discriminatie met behulp van praktijktesten en is er een samenwerking met Unia om slachtoffers te ondersteunen. De stad werkt ook aan een inclusief personeelsbeleid en ondersteunt de verschillende maatschappelijke en sectorale initiatieven die racisme en discriminatie proberen terug te dringen. De kleurpotlodenactie is daar een voorbeeld van. Door kleurpotlodensetjes in zeven verschillende huidskleuren uit te delen, geeft de stad Leuven de boodschap dat huidskleur meer is dan zalmroze en dat verschil er mag zijn. Vorig jaar maakten we de vele vormen van racisme ook zichtbaar door middel van getuigenissen en een actie met affiches waarbij mensen konden tonen dat ze mee bouwen aan een Leuven zonder racisme. Dit jaar bouwen we daarop verder door Leuvenaars de kans te bieden om niet enkel hun engagement te tonen maar ook de handvaten aan te reiken om effectief tussenbeide te komen in discriminerende situaties. Want hoe minder racisme hoe meer Leuven”, besluit schepen Lalynn Wadera.

Je vindt de ‘shoe tags’ onder andere aan het onthaal in het Stadskantoor, in de Leuvense bibliotheken en buurtcentra, het onthaal van OHL, KU Leuven en De Nomade. Een overzicht van de exacte locaties vind je op www.leuven.be/ikstaop.

Hoe reageren op racistisch en discriminerend gedrag? 1. Spreek de persoon aan en maak duidelijk dat dit soort gedrag kwetst en niet ok is. 2. Kom tussen en plaats jezelf letterlijk tussen de dader en het slachtoffer. Zo bescherm je het slachtoffer. En toon je aan de dader dat dit gedrag niet kan. 3. Begin een gesprek met het slachtoffer. Vraag naar het uur of doe alsof je elkaar kent. Zo leid je de dader af. Ben je te laat om in te grijpen? Spreek ook dan het slachtoffer nog aan. Dat geeft steun.

