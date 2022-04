VIDEO Jonge wolven tonen talent onder goedkeurend oog van Fonske

Jammin’ with Fonske is een gratis concertreeks voor en door jongeren die jong lokaal talent vier keer per jaar een podium biedt op een unieke plek in de binnenstad: het Rector De Somerplein. “De jongeren van Jammin’ with Fonske worden onder begeleiding van MIJNLEUVEN gevormd tot ervaren concertorganisatoren, voorzien jonge bands van straffe speelkansen en laten Leuvense jongeren genieten van fris geluid aan het bekende standbeeld Fonske”, aldus een enthousiaste schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). Wil je graag ook deel uitmaken van Jammin’ with Fonske en zelf concerten leren organiseren? Stel je kandidaat en stuur een berichtje met meer informatie over jezelf naar Jammin’ with Fonske.