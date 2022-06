VIDEO Hier dringt het door…Stad Leuven onthardt acht locaties na voorstellen van Leuvenaars

Ontharding is de manier bij uitstek om regenwater maximaal in de bodem te laten dringen en zo de grondwatervoorraad op peil te houden. Bovendien vermindert dankzij ontharding van het openbaar domein de kans op wateroverlast en wie de ellende in Landen heeft gezien, weet dat het nodig is om maatregelen te nemen. Het stadsbestuur van Leuven ging de voorbije jaren al resoluut voor ontharding en blijft erop inzetten de komende jaren. Meer zelfs, ze vroegen en kregen hulp van de Leuvenaars die zelf met 143 voorstellen kwamen waarvan er uiteindelijk acht werden weerhouden voor ontharding.

Groene stad

“Leuven wapent zich tegen de gevolgen van de klimaatverandering”, laat schepen Dirk Vansina (CD&V) optekenen. “De aanhoudende droogte de voorbije weken en de hevige regenbuien van het voorbije weekend maken nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het is om te investeren in een groene stad”, voegt schepen David Dessers (Groen) er nog aan toe. Volgens de Leuvense schepenen moet de stad haar verantwoordelijkheid nemen maar kunnen ook de inwoners een bijdrage leveren. “Zorgen voor onze planeet en onze stad is een opdracht van ons allemaal. We willen deze transitie samen met de Leuvenaars voltrekken. De stad lanceerde daarom begin dit jaar een oproep waarbij inwoners en bezoekers zelf een locatie konden indienen voor ontharding. En de oproep was een succes want we ontvingen 143 voorstellen. Daaruit maakte een jury bestaande uit verschillende stadsdiensten een selectie. Geen gemakkelijke keuze want de voorstellen waren kwalitatief van een hoog niveau. Alle indieners ontvangen een reactie op hun idee. De niet weerhouden voorstellen kwamen niet in aanmerking omdat ze betrekking hebben op privé domein, een grotere oppervlakte behelzen of een intensiever inspraaktraject vereisen.”