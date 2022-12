VIDEO Germaine Gilis (79) van Inn ’t Joor 1 is een halve eeuw cafébazin

Sinds 29 december 1972 is Inn ’t Joor 1 -het kleinste café van Leuven- een vaste waarde in de studentenstad. Cafébazin Germaine Gilis is ondertussen 79 lentes jong en staat nog vol enthousiasme achter de toog. Meer zelfs, zopas mocht de moeder van alle studenten vieren dat ze een halve eeuw cafébazin is en dat is toch een straffe prestatie. Voor schepen van Handel Johan Geleyns was dat een goede reden om Germaine een bezoekje te brengen en een boeket bloemen te overhandigen. “Toch een straffe vrouw, ons Germaine”, aldus de schepen. Germaine zelf was dankbaar en geeft meteen mee dat ze het zo lang kan volhouden dankzij de jeugdigheid van de vele studenten die generatie na generatie naar haar café bezoeken. “En dankzij mijn kleine ‘ginnekes’. Met gin is Queen Elizabeth II ook erg oud geworden en ik volg haar voorbeeld. Het is leuk dat de schepen mij bloemen kwam brengen omdat ik vijftig jaar in de stiel zit. In februari mag hij nog eens terug komen want dan word ik 80 jaar (lacht).”