VIDEO en FOTREPO Uitverkocht huis in Het Depot voor Oldskool Leuven

Geen enkel ticket meer over en veel mensen die vaak vruchteloos toch nog op zoek gingen naar eentje…Dat was kort samengevat zaterdagavond de situatie in de Leuvense concertzaal Het Depot aan het Martelarenplein. Of ook: Oldskool Leuven XL was alweer een groot succes en dat doet organisator Ben Mouling veel plezier. “We maakten weer een fijne trip in het Leuvense nachtleven van weleer. De ervaren rotten in het vak lieten de bezoekers proeven van wat er leefde in de jaren ’90 in de Leuvense cafés, dancings en clubs. Van de Manhattan tot de ABC en van de Silo tot de Apero…Oldskool is eigenlijk een topfeest dat enorm veel mensen weer samenbrengt op de dansvloer. Alweer een uitverkochte editie en op naar het volgende feestje.”