VIDEO en FOTOREPO Testoefening van AquaFlanders in geval van tekort aan drinkwater: “Ik ben gerustgesteld dat niemand voor lange tijd zonder drinkwater komt te zitten”

HeverleeHet zijn Vlaamse Waterdagen en dat is een ideaal moment om eens stil te staan bij ons drinkwater. Wat als we geconfronteerd worden met een grote wateronderbreking? Of erger nog, wat als ons drinkwater verontreinigd geraakt? In Heverlee vond vandaag een testoefening plaats zodat iedereen in Vlaanderen op elk moment toegang heeft tot zuiver drinkwater, ook bij calamiteiten.

Water wordt al eens omschreven als het nieuwe goud en dat is niet verwonderlijk in deze tijden van klimaatverandering. Steeds meer overheden -van de federale tot de lokale- maken plannen op om de watervoorziening op peil te houden in ons land. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de provincie Vlaams-Brabant maar ook de stad Leuven heeft een zogenaamd waterplan. Steeds vaker worden er ook samenwerkingen aangegaan om water te besparen want hoe langer hoe meer is het een kostbaar goed. Zo levert AB InBev sinds kort bijvoorbeeld water aan de Leuvense brandweer. Om maar te zeggen: water is van levensbelang en daar zijn we ons steeds meer van bewust.

Quote Bij grote wateronder­bre­kin­gen of een verontrei­ni­ging op het drinkwater­net delen de waterbe­drij­ven in eerste instantie drinkwater uit in flessen. Na vier uur kunnen getroffen inwoners zakjes drinkwater vullen aan een flexitank AquaFlanders

Maar wat als we zonder drinkwater vallen? Bijvoorbeeld door een grote onderbreking in de waterleiding of door een vernontreiniging in het drinkwater. Uiteraard bestaan er procedures voor dergelijke noodgevallen maar het kan nooit kwaad om die extra op punt te stellen. Daarom organiseerde Aquaflanders -de koepelorganisatie van Vlaamse waterbedrijven- zopas een uitgebreide testoefening van de zogenaamde nooddrinkwaterprocedure. De oefening vond plaats in Heverlee in een samenwerking tussen De Watergroep, stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant.

Volledig scherm Zakjes met water zijn in een noodgeval een deel van de oplossing. © Vertommen

Meer concreet lag er soort van rampscenario op de tafel, met name 750 gezinnen die werden getroffen door een tekort aan drinkwater door een groot lek in de Broekstraat. In het scenario werd ook een rusthuis en een school betrokken om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. “Om de getroffen gezinnen te voorzien van voldoende drinkwater werd op het pleintje voor de Sint-Lambertuskerk in Heverlee een stand van AquaFlanders ingericht. Mensen konden er, hypothetisch weliswaar, flessenwater komen halen. Er stond ook een grote watertank van 24.000 liter water om mensen te bevoorraden. Bedoeling van de oefening was vooral om na te gaan hoe vlot al het materiaal op de locatie geraakte en hoe de communicatie rond de operatie verliep”, klinkt het bij AquaFlanders. “Samen met de Vlaamse waterbedrijven werkte AquaFlanders een nooddrinkwaterprocedure uit. Bij grote wateronderbrekingen of een verontreiniging op het drinkwaternet delen de waterbedrijven in eerste instantie drinkwater uit in flessen. Na vier uur kunnen getroffen inwoners zakjes drinkwater vullen aan een flexitank. Dat is een grote container gevuld met drinkwater om de voorziening te verzekeren.”

100.000 inwoners

Volgens de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) verliep de testoefening goed: “De oefening is geslaagd. Ik ben gerustgesteld dat het bij een echt probleem tot een goede afhandeling komt en dat niemand voor lange tijd zonder drinkwater komt te zitten.” Dat lijkt inderdaad het geval na de geslaagde test in Heverlee. AquaFlanders is overigens ook voorbereid op nog grotere noodgevallen. “De procedure werd vorig jaar nog uitgebreid voor calamiteiten waarbij tot 100.000 inwoners problemen ondervinden met hun drinkwatervoorziening”, aldus AquaFlanders.

