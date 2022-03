VIDEO en FOTOREPO Succesvolle lente-editie van Eindejaarscorrida: “Ik word overklast door mijn zoon”, aldus burgemeester Ridouani (Vooruit)

Voor het tweede jaar op rij werd eind 2021 de Leuvense Eindejaarscorrida geannuleerd omwille van het coronavirus. Bijzonder jammer want traditioneel sluiten 6.500 sportievelingen het jaar gezamenlijk sportief af op de laatste zondag van het jaar. Gelukkig kwam er dit jaar een herkansing in de lente en dat viel duidelijk in de smaak bij de sportievelingen. Onder de deelnemers traditioneel ook enkele prominenten uit de Leuvense politiek. Uiteraard verscheen schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) aan de start, al was dat naar eigen zeggen niet in de beste vorm. “Ik heb niet kunnen trainen voor deze lente-editie van de Corrida. Maar goed, we zullen zien in welke tijd ik de vier kilometer kan afwerken”, klonk het. Ook partijgenoot Carl Devlies is een vaste waarde op de populaire Corrida: “Vroeger ging ik voor de langere afstanden maar tegenwoordig mik ik op de vier kilometer.” De kampioen van het Leuvense schepencollege bleek echter burgemeester Mohamed Ridouani die samen met zijn zoon aan de start van de vier kilometer verscheen. Hij bereikte de finish als eerste politicus in een tijd van 24 minuten en 53 seconden. “Het was bijzonder fijn maar ik stel wel vast dat mijn zoon mij al overtreft in het lopen. Gelukkig was hij zo sympathiek om traag genoeg te lopen zodat ik nog kon volgen”, aldus Ridouani wiens zoon is aangesloten bij atletiekclub DCLA die de Corrida in Leuven organiseert. Meer info: www.corridaleuven.be.