VIDEO en FOTOREPO Legendarisch volkscafé Jeeskesboom viert 10 jaar Sally en Michel met straf optreden van Rudy Bravo

Volkscafé Jeeskesboom in de Leuvense Diestsestraat is niet zomaar een café. Jeeskesboom -sommige Leuvenaars zeggen al eens ‘den Boom’- is een horecamonument met een geschiedenis van meer dan honderd jaar op de teller. In 1990 kwam de legendarische zaak in handen van Marie-Louise ‘Wiske’ Botson (overleden in februari 2019, nvdr) die in 2005 helaas afscheid moest nemen van haar man Georges ‘grande moustache’ Merchez. Wiske ging nog even alleen door maar in 2012 nam ze afscheid van haar horecakind. Sally Appeltans en Michel Poot namen Jeeskesboom over en doen dat nu al tien jaar met veel overtuiging. Die mijlpaal werd zondag gevierd met een optreden van Rudy Bravo, een band die onze regio kan rekenen op trouwe fans van het eerste uur. Naar goede gewoonte serveerden ze klassiekers in een humoristisch jasje. Mooi verjaardagscadeau voor Sally en Michel dat bovendien goed werd gesmaakt door de vaste klanten van Jeeskesboom. “Klinkt bijna zo goed als de Stella smaakt”, aldus één van de aanwezigen. Voor Sally was het feest meer dan geslaagd. “Ik ben de klanten zo dankbaar voor al die mooie jaren en voor dit prachtige feest. Het was geweldig. Zonder onze klanten hadden we dit nooit kunnen bereiken. Grote dank, echt waar.”