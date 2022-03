VIDEO en FOTOREPO Bib Leuven volledig in het teken van Space Days: raket van 6,5 meter hoog is blikvanger

Gigantische ruimteraketten in Tweebronnen in Leuven…het gebeurt lang niet elke dag dat de boeken gezelschap krijgen van ruimtefanaten maar nu vrijdag en zaterdag is dat wel degelijk het geval. En hoe want ESTEC -het technische en administratieve hart van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA- is begonnen aan de opbouw van twee grote schaalmodellen van de Ariane 6 raket en de Vega C raket. “Het grootste model is op schaal 1:10 en heeft een indrukwekkende hoogte van 6,5 meter”, aldus schepen Denise Vandevoort (Vooruit). “Op het programma onder meer een seminarie, een jobbeurs, buitenaardse lezingen, boeiende workshops en verrassende ontmoetingen. Zo kan je er onder meer persoonlijk kennismaken met astronauten Frank De Winne en Dirk Frimout. En Lieven Scheire komt ons alles vertellen over zijn passie voor de ruimte. Ook in maakleerplek valt er heel wat te beleven. Edison dokterde een belevingsparcours voor de hele familie uit waar je aansluit bij verschillende workshops rond robotica, programmeren en technologie.”