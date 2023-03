VIDEO en FOTOREPO 16e Missa Lovaniensis alweer groot succes

Toen Jean-Marie Velghe en André Van de Putte -Meneer André voor de Leuvenaars- vele jaren geleden het idee opperden om een mis in ’t Leives te organiseren, was toenmalig deken Dirk De Gendt meteen mee in het verhaal. De Gendt moest als Mechelaar weg nog een weg afleggen om zich het Leuvense dialect eigen te maken maar toonde zich een goede leerling. Ondertussen is de Missa Lovaniensis al vijftien edities lang een hoogdag voor de Sint-Pieterskerk op de Grote Markt en dat was ook het geval op de zestiende editie. Voormalig deken Dirk De Gendt kwam graag nog eens naar Leuven om de mis voor te dragen in ’t Leives: “De Leuvenaars waarderen het en ik kom graag nog eens terug! Als Mechelaar is het me toch een beetje gelukt om een Leuvenaar te worden in al die jaren.” Zoals de traditie het vraagt, wijdde Dirk De Gendt ook de vlag van de Mannen van 1983, het jongste jaartal in de door Unesco erkende Leuvense traditie van de Jaartallen. “Een Leuvens Jaartal kan niet bestaan zonder vlag”, besloot De Gendt die zelf ook lid is van het Koninklijk Verbond der Jaartallen.