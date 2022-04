VIDEO ‘Drei joar Marengo’ en dat verdient een optreden van Sergio

Toen cafébaas Dirk Lauwers in 2019 aankondigde dat hij na dertien jaar stopte als uitbater van volkscafé Marengo in de Diestsestraat in Leuven brak er even paniek uit bij de vaste klanten. Gelukkig nam barman Stijn Deweerdt meteen de tapkraan over en hij beloofde zowaar plechtig dat de ziel van ‘de Marengo’ -vernoemd naar het legendarische paard van Napoleon- behouden zou blijven. Dat gebeurde ook en bijgevolg is café Marengo nog steeds een begrip in Leuven, het prototype van een volkscafé zeg maar. Wie ooit al een pint ging drinken in café Marengo weet dat het uur van de dag niet zoveel uitmaakt maar het glas waarin je perfect getapte Stella wordt geschonken des te meer. Bij de klanten van Marengo moet je niet afkomen met een zogenaamde ‘chalice’. Het is een ‘boerke’ of een ‘ribbelke’… Of met andere woorden: café Marengo is en blijft een volkscafé zoals je er helaas steeds minder kan vinden in Vlaanderen. Meer zelfs, voor de vaste klanten van Marengo zou een sluiting niet meer of niet minder zijn dan een drama. Gelukkig is dat niet aan de orde want zopas vierde Stijn Deweerdt samen met de klanten dat hij al drie jaar de Marengo onder zijn hoede heeft en wel met een optreden van zanger Sergio. Het feit dat Stijn Deweerdt geen toelating kreeg voor een buitentap was een tegenvaller maar de klanten lieten het duidelijk niet aan hun hart komen. “Fantastisch feestje. In de Marengo weten de mensen nog wat feesten is en dat doet me veel plezier”, aldus uitbater Stijn Deweerdt.