VIDEO De toog is terug en het doet meer dan deugd in Leuven: “Het voelt als de eerste toogdag”

Net voor middernacht steeg de spanning op een aardig volgelopen Oude Markt in Leuven. De toog zou weer in de armen worden gesloten en dat deed wel iets met de klanten van de vele cafés op de zogenaamde ‘langste toog’ van het land. In de euforie noemden sommigen het zelfs de langste toog van Europa en gezien het feit dat we aan de toog hangen meer dan vijfhonderd dagen moesten missen, is dat niet verwonderlijk. Daarbovenop verdween het sluitingsuur en dat was dan weer bijzonder goed nieuws voor de Leuvense studenten. Kortom, het was weer druk in Leuven en dat zag Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt, graag gebeuren. In zijn eigen café Apero werd de toog alvast letterlijk bestormd. “Eerlijk gezegd, ik was behoorlijk zenuwachtig. Het voelde als de eerste toogdag naar analogie met de eerste schooldag. We hebben de ziel van het café meer dan 500 dagen moeten missen. Dat is wel wat maar als ik zie hoe gelukkig de mensen worden van de heropening van de toog dan voel ik een soort rust over me neerdalen. Ja, ik ben vandaag oprecht gelukkig.”

Ook in café Plaza, één van de populairste zaken van de Oude Markt, was de heropening van de toog een historische gebeurtenis. Uitbater Karim Benjelloun was zelfs de tranen nabij na een erg moeilijke periode, vooral tijdens de tweede lockdown. “Hier hebben we lang op gewacht”, aldus Karim. “Het doet enorm deugd om opnieuw aan de toog te kunnen hangen. Ja, ik zou kunnen huilen van geluk. We zijn weer vertrokken maar toch wil ik nog niet alle registers opentrekken. Het sluitingsuur is nu weg maar ik café Plaza gaan we toch nog even de kat uit de boom kijken. We gaan niet zot doen om zot te doen want we hebben de voorbije maanden teveel inspanningen geleverd om op dit punt te kunnen komen. Maar van zodra de cijfers alsmaar beter worden, gaan we er een stevige lap op geven. Dat is een zekerheid. We komen van ver en nu moeten we er samen voor zorgen dat we nooit meer moeten terugkeren naar die ellendige coronatijd. Toch is dit een emotioneel moment voor mij. Opnieuw aan de toog zitten, voelt zelfs een beetje vreemd aan maar we zullen er snel weer aan wennen. De toog is zoveel meer dan een meubel. De toog is een vriend die er vanaf nu weer altijd is en we mogen niet onderschatten hoe belangrijk die vriend is voor ons geluk.” Nog dit: bekijk zeker ook de fotoreportage van HLN Leuven over de terugkeer van de toog op de Oude Markt.