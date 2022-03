VIDEO Cello’s voor vrede in Oekraïne: “Music will save the world, not war”

Bekende deuntjes weerklonken aan de Sint-Pieterskerk en heel wat mensen die passeerden steunden de muzikale actie met een financiële gift. Het straatconcert met cello’s in Leuven was de evenknie van een gelijkaardige actie in Antwerpen. Daar verzamelden violisten om solidariteit te betonen met de inwoners van Oekraïne. In Leuven was de boodschap alvast duidelijk: “Het is een uitspraak van lang geleden maar ze is nog altijd van toepassing: Music will save the world, not war!”