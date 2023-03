VIDEO Carnaval werd stevig gevierd in de Leuvense volkscafés

Carnaval in Leuven is niet te vergelijken met carnaval in Halle en al zeker niet met het meerdaagse feest in Aalst maar toch was de internationale carnavalsstoet een groot succes in de universiteitsstad. Voor leuk verklede mensen te vinden, moest je echter niet op zoek gaan tussen de vele toeschouwers. In de typische volkscafés was het een ander verhaal want daar haalden de vaste stamgasten de leukste outfits uit hun kast. In café De Leivese Ton werd zelfs een stevig feestje gebouwd nadat cafébaas Ronny zijn zaak ombouwde tot de ideale locatie voor een carnavalsbal. “We hadden nog eens zin in een straffe avond en aan de opkomst en de ambiance te zien, zijn we in ons opzet geslaagd”, aldus cafébaas Ronny Van Nieuwenhuyse.