VIDEO Café Bardot viert vierde verjaardag en dat mag enkele dagen duren: “Na corona is elke reden goed om een feestje te bouwen”

Brigitte Bardot -zelfs onze eigen Leuvense versie niet- daagde helaas niet op voor de verjaardagsreceptie van café Bardot op de Oude Markt maar vele andere prominenten deden dat wel, van politici tot de kok van premier Alexander De Croo. Niet onlogisch want café Bardot -de opvolger van de legendarische Orient- is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in het Leuvense uitgaansleven. Met het optreden van Domino zat het spreekwoordelijke vuur er al snel in en de komende dagen zal dat blijven branden want café Bardot viert de vierde verjaardag heel bewust meerdere dagen. “Het is nog maar de tweede keer dat we een echt verjaardagsfeest kunnen geven door de coronamaatregelen. Dat ‘danken’ we uiteraard aan de coronamaatregelen en de verplichte sluitingen maar gelukkig ligt dat hoofdstuk nu achter ons. Na corona is elke reden goed om een feestje te bouwen en bijgevolg geven we er dit weekend een driedubbele lap op”, vertelt mede-uitbater Erik De Rop. Nog op het programma dit weekend: een muzikale hoogmis met Violinvasion, een gratis apero voor de eerste honderd klanten op vrijdagavond vanaf 19 uur, genieten van rum punch shots en de kans om een ‘BMW Experience Weekend’ te winnen. “Best te gebruiken als de kater is verdwenen”, klinkt het nog in café Bardot waar de gedachte aan de mooiste vrouw ooit nooit ver weg is.