VIDEO. Buurtbewoner filmt paniekerige ree op boogscheut van station

Lezersbijdrage Nico Verheyden tilt 447,5 kilogram en is Belgisch kampioen powerlif­ten: “Aandacht getrokken in België en daarbuiten”

Herent is een Belgisch kampioen rijker. Nico Verheyden kroonde zich namelijk tot winnaar van het BK powerliften. In totaal tilde hij maar liefst 447,5 kilogram, een adembenemende score in een sport waar zowel kracht als doorzettingsvermogen centraal staan. “Hij heeft zijn naam gevestigd als een ware krachtpatser in de powerliftingwereld”, aldus zijn coach Roy Teeuwen.