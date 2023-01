VIDEO Breakdancers geven voorsmaakje van WK Breaking op nieuwjaarsreceptie van stad Leuven

Veel volk op de nieuwjaarsreceptie van de stad Leuven maar naast de prominenten waren het vooral enkele jonge breakdancers die de show stalen in de Brabanthal. Geen toevalligheid want in 2023 wordt het WK Breaking in Leuven georganiseerd. Een leuke aanwinst op de evenementenkalender en bovendien eentje met een sportieve inzet want ‘breaking’ schopte het ondertussen tot een Olympische sport. De resultaten van de breakdancers op het WK op het Ladeuzeplein zullen dus meetellen voor de kwalificaties van de Spelen in Parijs. Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) is alvast erg tevreden met de keuze voor Leuven als gaststad voor het WK Breaking. “We zijn erg trots dat we onze stad verder op de sportieve wereldkaart zetten met dit WK. De titel van beste Europese sportstad haalden we in 2021 al binnen en ook het WK Wielrennen was een hoogtepunt. Nu krijgen we ook nog het WK Breaking in september. Met dit event tonen we de urban kant van Leuven. Bij Breaking Vlaanderen kijken ze enorm uit naar de passage in Leuven. “2024 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de ‘Hip Hop Olympics’! Dat we in de aanloop naar de Olympische Spelen in Leuven het officiële WK breaking mogen organiseren is een feestje bovenop een feestje”, besluit Stijn Luyten, technisch directeur topsport van Breaking Vlaanderen.