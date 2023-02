Verzakking weg aan bushalte Naamsepoort wordt aangepakt tijdens krokusverlof

STRAFPLEI­TERS. Pascal Nelissen Grade (63), advocaat van Reuzegom­mer ‘Pronker’ en Jordan Lukaku: “Soms moet je tegen je cliënt kunnen zeggen ‘dit gaat te ver’”

Zijn familienaam is een handelsmerk geworden, nadat zijn vader in 1946 het advocatenkantoor in Leuven uit de grond stampte. Pascal Nelissen Grade (63) is thuis in het autosportrecht, reisrecht én strafrecht. Hij vertelt ons over het Reuzegomproces, hoe Jordan Lukaku bij hem terechtkwam en wat het met hem doet als een cliënt iets uitstak dat één van zijn kinderen had kunnen treffen. “Je wil de beste oplossing voor je cliënt, maar je moet ook denken aan de maatschappij.”