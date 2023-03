Verschillende handelszaken in centrum en Kessel-Lo slachtoffer van inbrekers maandagnacht: “Ze hebben twintigtal toestellen mee”

In Leuven en Kessel-Lo waren maandagavond en -nacht inbrekers actief. Omstreeks 21.30 uur werd ingebroken in een kruidenierszaak in de Kapucijnenvoer, waar de inhoud van de kassa werd gestolen. Toen wellicht dezelfde personen even later probeerden in te breken in een brasserie in de Mechelsestraat werden twee verdachten opgepakt en naar het commissariaat gevoerd. Het gaat om twee twintigers zonder geldige verblijfsdocumenten.

Ook bij Belgafone op de Bondgenotenlaan in Leuven werd ingebroken.

Enkele uren later volgden inbraken in een bloemenzaak in de Bondgenotenlaan, waar de inhoud van de kassa werd ontvreemd. Niet ver van de bloemenzaak kreeg ook Emran van Belgafone inbrekers over de vloer. “Ze zijn binnengeraakt via een raam en hebben de vitrine stukgeslagen. Ze hebben heel wat buit kunnen maken”, vertelt de zaakvoerder. “Het gaat om gsm’s, laptops en schermen.” Zijn zaak blijft dinsdag voorlopig gesloten. In de Maria-Theresiastraat in een kapperszaak werd schijnbaar geen buit gemaakt en bij een kapper in de Louis Melsenstraat werd de kassa wel opengebroken, maar is het nadeel onbekend.

In de vroege ochtend werd in Kessel-Lo in een kapperszaak in de Jozef Pierrestraat ook ingebroken. Daar moesten de daders op de vlucht toen de bewoner werd gewekt door het lawaai dat ze maakten. Ten slotte werd ook nog een raam van een begrafenisondernemer in de Kerkstraat stukgeslagen. “De politie onderzoekt of er een verband is tussen de feiten. Dat gebeurt door middel van buurtonderzoeken, het bekijken van beschikbare camerabeelden en verklaringen van verschillende getuigen die de daders aan het werk zagen”, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. Ook het labo werd ingeschakeld voor sporenonderzoek. Het parket werd van de feiten in kennis gesteld.

