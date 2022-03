Vernissage Leuvense kunstenaar Noël Lommers ten voordele van buurthuis ‘t Lampeke

Herent De ballonnen hangen uit in ALDI Herent: “Helemaal klaar om onze klanten morgen om half 9 te verwelko­men.”

1989 staat geboekstaafd als het jaar waarin de Berlijnse Muur viel. Geen sloopwerken in Herent, maar de opbouw van een gloednieuwe ALDI. Omdat de tijd niet stil blijft staan was ook dat oude filiaal vorig jaar toe aan een opfrisbeurt. De nieuwbouw is klaar, de winkel ingericht, en het personeel staat te popelen om de eerste klanten morgen te verwelkomen. Wij mochten alvast een kijkje nemen.

22 maart