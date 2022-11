Verkeerspark Campus Woudlucht klaar voor gebruik: “Kinderen veilig leren fietsen: belangrijk in een fietsstad zoals Leuven”

Het verkeerspark is het geesteskind van Kristel Vandenbempt, voorzitter van de werkgroep Speelplaats in Woudlucht. ​“Zo’n vijf jaar geleden, in oktober 2017, ben ik gestart," vertelt ze. “Naast 520.000 euro financiële steun van de stad Leuven en andere schenkingen hebben we op vijf jaar tijd zelf nog eens 300.000 euro ingezameld. In de zomer van 2021 zijn de bouwwerken van start kunnen gaan. We zijn dan ook blij dat het park nu helemaal klaar is voor gebruik.” Sinds september dit jaar kunnen scholen er terecht voor lesmomenten. “De lessen worden stapsgewijs en doelgroepgericht aangeboden, afhankelijk van de leeftijd. ​ Er is ook ​ een spannende quiz waarin dieper wordt ingegaan op de verkeersregels voor fietsers en voetgangers”, klinkt het. Vanaf januari wordt het verkeerspark ook opengesteld voor onder meer de zomerkampen van Sporty.