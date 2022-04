Vergeet padel, gravelbike is de nieuwste sporthype: onze journalist neemt de proef op de som

HEVERLEE Dief slaat schuifraam aan diggelen

In een woning in de Oud-Heverleestraat in Heverlee is zaterdagavond ingebroken. Toen de bewoners thuiskwamen, stelden ze vast dat het alarm in werking was getreden. Het glas van een schuifraam aan de achterzijde van het huis was stukgeslagen. Er was schijnbaar niets verdwenen.

