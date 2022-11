Vereniging voor weduwen en weduwnaars zoekt leden

“Onze vereniging ondersteunt mensen die hun partner verliezen door overlijden. We willen mensen uit hun isolement halen waar ze zo moeilijk uit geraken na het verlies van hun partner”, vertelt voorzitter Marc Coucke. Secretaris Arthur Baumans vult nog aan: “Bij ons vind je mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt en waar je in alle oprechtheid jezelf kan zijn. Wij bieden een luisterend oor, een schouder om op uit te huilen en een kans om samen te zijn met een lach en een traan. Bij WW Leuven ontmoet je lotgenoten die hun geliefde verloren en waarbij men terecht kan met verhalen, zonder schroom en zonder oordelen. Het is goed dat je lotgenoten kan ontmoeten waarmee je kan praten, ervaringen, herinneringen en emoties kan delen. Meer concreet bieden wij culturele en ontspannende activiteiten in een warme en ongedwongen sfeer. Dat draagt bij tot het rouwproces. Het lidmaatschap is slechts een kleine bijdrage per jaar en in ruil daarvoor krijg je het tijdschrift WW Nationaal, een abonnement op ons eigen ledenblad en uiteraard de deelname aan de talrijke activiteiten.” Meer info: marc_coucke@skynet.be en arthur.baumans@telenet.be