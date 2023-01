Verdrijf Blue Monday eens met een feelgoodfilm in Cinema Zed: “Ons geheim? Een natuurwandeling of een romcom.”

Tijdens de ‘Blue Monday Special’ zendt de Leuvense cinema een dag lang films uit om ietsje vrolijker van te worden. Van ‘Paddington 2', naar ‘La La Land, tot ‘Living’: sommige gloednieuw, andere klassiekers, stuk voor stuk als warme fleecdekentjes op een druilerige winterdag. “Iedereen heeft last van dat kerstdipje, en dan regent het nog eens met bakken tot op de koop toe,” zegt Nele Delvaux (30), communicatieverantwoordelijke bij Fonk vzw. “Om deze triestige dag toch iets aangenamer te maken, en omdat het leven al duur genoeg is, vertonen we de hele dag lang films aan een klein prijsje.”

En de formule werkt, aldus Delvaux. “Ik merk toch een soort kameraadschap ontstaan tussen de mensen in het publiek. In een cinemazaal is het onmogelijk om in je eigen bubbel sad te zijn,” zegt ze. Zelf zweert de communicatieverantwoordelijke bijeen Disneyfilm of ‘Pride & Prejudice’ om het humeur te verbeteren. Wim en Hilde, al 25 jaar een koppel, zweren dan weer bij de betere romcom. “Of een wandeling in de natuur, als het niet regent tenminste,” zegt Hilde. Vandaag schuiven ze aan voor een vertoning van ‘Good Luck to You, Leo Grande’, waarin een vrouw van middelbare leeftijd een jonge escort contacteert, op zoek naar haar seksuele ontluiking. “Ik denk wel dat dit initiatief voor veel mensen een goed idee is,” zegt Hilde. “Hoe het met ons gaat? Goed, dank u.”