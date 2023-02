Verdachte vlucht van politie: klopjacht aan de gang met helikopter

LEUVEN Dertiger riskeert zes maanden cel voor klap aan cafébaas

Een 30-jarige man riskeert zes maanden cel voor een vuistslag in het gezicht van een cafébaas in de Parijsstraat in Leuven. Het was nog maar 21 uur ’s avonds, toen Maxim D. in dronken toestand de deur werd gewezen en dat zinde hem niet.

9 februari