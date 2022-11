Verdachte drievoudige moord mag (nog) niet naar huis met enkelband: parket tekent beroep aan

De 23-jarige L.V.S. zit sinds 15 september in de cel voor zijn aandeel in de drievoudige moord in de Zavelstraat in Kessel-Lo op 11 juni dit jaar. De buur van tien huizen verder, waar Anita (54), haar zoon Wesley P. (23) en vriend des huizes Rikki J. (47) met messteken om het leven werden gebracht, heeft altijd zijn onschuld uitgeschreeuwd. Zijn raadsman tekende tegen de vorige beschikking van de raadkamer in Leuven vorige maand beroep aan, maar in Brussel oordeelden ze toen dat er genoeg aanwijzingen waren om de twintiger in de cel te houden. V.S. verscheen dinsdag opnieuw voor de raadkamer in Leuven en daar werd beslist om de twintiger zijn voorlopige hechtenis thuis te laten uitzitten in de vorm van elektronisch toezicht. “Het parket tekende beroep aan, waardoor de verdachte in de gevangenis blijft tot de KI in beroep oordeelt”, bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. Wanneer die zitting op de planning staat in Brussel, is vooralsnog onduidelijk.