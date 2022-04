Verdachte brandstichting Mechelsestraat heeft al heel wat op zijn kerfstok

Zijn laatste veroordeling dateert van vorige maand. Toen werd de Leuvenaar veroordeeld voor het bezit van een boksbeugel in Tremelo op 5 januari 2020. V.H. was toen verwikkeld geraakt in een gevecht. Hij zag de boksbeugel als een werktuig, maar die mening werd niet gedeeld door de rechtbank. “Beklaagde heeft een ongunstig strafverleden en hij liep al verschillende zware veroordelingen op en komt niet meer in aanmerking voor gewoon uitstel van straf. Hij werd ook al veroordeeld voor inbreuken op de wapenwetgeving. De beklaagde ontvangt een leefloon van het OCMW”, noteerde de rechter in het vonnis.

‘Naar eigen land’

Twee andere veroordelingen betreffen feiten van racisme. De feiten in de Match speelden zich af op 16 oktober 2019. Een vrouw was samen met haar zus aan het afrekenen toen beklaagde V.H. in een gesprek met een werknemer van de supermarkt opmerkte dat het slachtoffer beter ‘naar haar eigen land zou terugkeren.’ De opmerking was gericht naar de vrouw met de hoofddoek. De situatie escaleerde en de zussen moesten de winkel verlaten. Buiten aan de winkel schold de beklaagde de twee echter nog verder uit. Volgens het parket zou hij ook tussen 2016 en 2020 regelmatig racistische posts hebben geplaatst op Facebook. Nadien zou hij zich evenwel verschuldigd hebben. De man stond ook al terecht voor het bedreigen en belagen van verschillende vrouwen in 2015 in Bierbeek. Het onderzoek naar de brand loopt ondertussen verder. Daaruit zal moeten blijken of V.H. effectief verantwoordelijk kan worden gesteld.