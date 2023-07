Vegetarische Slager trakteert Leuvenaars op plantaardig stoofpotje met Leuvense pils tijdens Beleuvenissen

LEVENSVER­HAAL. Steven ‘Tie’ Van Loock (56) overleden bij motoronge­val: “Gestorven terwijl hij op zijn grote liefde aan het genieten was, het is een kleine troost”

Op de terugweg van het Europese ‘Harley-Davidson 120th anniversary event’ in Boedapest is de 56-jarige Steven Van Loock (56) om het leven gekomen bij een zwaar motorongeval. De geliefde ondernemer uit Keerbergen en lid van het Zenne-Dyle chapter werd zaterdag begraven in het bijzijn van vrouw Chris Jacobs, zijn twee kinderen en tal van vrienden. Motorclubs uit het hele land waren aanwezig op de emotionele begrafenis. “Volgend jaar zouden we nog samen met de motor naar Schotland reizen, daar keken we beiden enorm naar uit”, vertelt echtgenote Chris.