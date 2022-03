Veertiger die overleed aan Sint-Maartensdal moest zich verantwoorden in drugszaak

M.G. (46) kampte met een drugsproblematiek en is wellicht in de nasleep daarvan overleden op 16 maart op een zitbank aan Sint-Maartensdal in Leuven. De veertiger werd ook al behandeld in Sint-Kamillus in Bierbeek. Vanzelfsprekend werd G. woensdag geweerd uit de debatten in de drugszaak. Medebeklaagde J.C. hangt twee jaar cel boven het hoofd voor het verhandelen van heroïne. G. werd afgelopen zaterdag begraven in de abdijkerk van Vlierbeek. Hij laat een grootmoeder en zus na.