Veelzijdige Abdij van Park in de kijker op Open Monumentendag 2022: “Heel wat restauraties geven op 11 september hun geheimen prijs”

De stad Leuven is al enkele jaren bezig met de restauratie van de Abdij van Park in deelgemeente Heverlee. Die is nog niet volledig rond maar heel wat delen zijn al klaar om het grote publiek weer te ontvangen. En dat zal ook gebeuren want op 11 september is het weer tijd voor Open Monumentendag en Abdij van Park staat centraal in het Leuvense programma. “Abdij van Park is één van de meest indrukwekkende monumenten van Leuven. De banden tussen Leuven en ‘Park’ zijn bijna 900 jaar oud. Graaf Godfried met de Baard stichtte de abdij in 1129 en schonk zijn jachtpark –vandaar de naam ‘van Park’– aan de paters norbertijnen. Op Open Monumentendag kan je in Abdij van Park wandelen langs de gerestaureerde ruimtes maar je kan ook deelnemen aan verschillende thematische rondleidingen en ontdekken hoe de norbertijnen van Park ook buiten de abdijsite hun stempel drukten op Leuven. In 2011 sloten de stad Leuven en de norbertijnen van Park een erfpachtovereenkomst. Dankzij een uniek samenwerkingsproject met vele partners en financiële steun van de Vlaamse overheid gingen de restauratie en herbestemming in 2012 van start. Open Monumentendag 2022 is meteen de aftrap van het jubileumjaar: 10 jaar restaureren en innoveren in Abdij van Park.”