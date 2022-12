Veel woorden van lof voor schepen Denise Vandevoort (Vooruit) na 40 jaar engagement in lokale politiek: “Afscheid van een topmadam”

Leuven Leuvense midden­stand blikt terug op eindejaars­pe­ri­o­de: “Het is goed geweest en dat hebben we ook te danken aan alle winteracti­vi­tei­ten”

We hebben er lang op moeten wachten maar nu de coronamaatregelen achter ons liggen, konden we eindelijk weer genieten van een normale eindejaarsperiode. Blijft de vraag: deden we dat ook massaal en wat leverde het economisch op voor de middenstand? HLN Leuven ging poolshoogte nemen nu we aan de vooravond van 2023 staan. “Het is druk geweest. En dat mocht wel na twee coronajaren”, vertelt Max Ciofi van bar Zoff en winkel Gigi in de Leuvense Mechelsestraat.

