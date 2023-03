Vanochtend kans op bewolking in Leuven

RESTOTIP. De Zwaan: Belgische brasserie­keu­ken met de focus op pastage­rech­ten

Brasserie De Zwaan in Aarschot is al ruim 27 jaar een vaste waarde in Aarschot. Sinds kort werd de fakkel overgegeven aan Gurung Someet (29) - Sam voor de vrienden - en Karki Dol (43). De nieuwe eigenaars opende eind fabruari de de deuren. Wij gingen alvast eens kijken.