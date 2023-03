Vannacht werken op verbindingslus E40 en E314: verkeer wordt omgeleid via Haasrode

Leuven zoekt ontwerp­team voor één van de laatst overgeble­ven woonuit­brei­dings­ge­bie­den: “Autovrije wijk met park en ontmoe­tings­cen­trum”

Er komen een 90-tal sociale woningen en een 35-tal budgethuurwoningen op het zuidelijk deel van het woonuitbreidingsgebied aan de Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal. Goed nieuws, want betaalbaar wonen is een groot probleem in Leuven. Minder goed nieuws is dat dan weer één van de laatste woonuitbreidingsgebieden wordt aangesneden en het blijft maar de vraag welke invloed dat zal hebben op de al bijzonder hoge prijzen in Leuven.