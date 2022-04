Vandalen vernielen iconische spandoek van stripspeciaalzaak Het Besloten Land: “Dit is echt alleen maar kapot maken om kapot te maken”

Het vernielde spandoek is intussen alweer vervangen door een ander met het logo van de winkel. Een ontwerp van de striptekenaar Ever Meulen. Op dinsdag staat Sammy Koot (29) achter de toonbank. “Het was Ann die het doek zaterdag heeft aangetroffen, helemaal aan flarden. Duidelijk een daad van zinloos vandalisme.” Onverlaten hadden in de nacht van vrijdag op zaterdag met een mes een afgeronde ellips uit het spandoek gesneden. “Dan had ik nog liever gehad dat iemand het doek in z’n geheel had gestolen. Dan kon ik me tenminste troosten met de gedachte dat iemand er in zijn huiskamer nog van kon genieten”, zegt Ann via de telefoon.