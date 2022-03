Vandalen trekken alweer nummerplaten van wagens

Leuven Professor KU Leuven mag tijdelijk universi­teit niet meer betreden na reportage van Pano: “Rust en sereniteit bewaren”

De professor aan de KU Leuven die in opspraak kwam in een Pano-reportage mag de universiteit voorlopig niet meer betreden. Dat besliste de KU Leuven in samenspraak met de professor in kwestie. In de reportage getuigden veertien doctoraatsstudenten aan de KU Leuven dat de professor zich jaren schuldig gemaakt zou hebben aan seksistische uitspraken, pesterijen en vernederingen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ijvert voor een extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. “We zijn hier niet per se tegen”, klinkt het bij de KU Leuven.

25 maart