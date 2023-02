Vandaal vernielt bushokje Tiensesteenweg door ruiten te verbrijzelen

Leuven/Hageland Van een festival tegen pesten tot pret in het zwembad: 7 activitei­ten voor een fijne krokusva­kan­tie in Leuven en het Hageland

De krokusvakantie staat voor de deur. Die bulkt uiteraard weer van de carnavalsstoeten, maar er staat nog heel wat meer op de agenda. Onze redactie dook in het aanbod en selecteerde zeven gevarieerde uitjes, workshops en evenementen in Leuven en het Hageland. Van een prikkelarm museum tot een kleuterhappening: hier is het nooit saai deze vakantie.