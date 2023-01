Vandaal gooit kassei tegen venster van Belfiuskantoor

Lubbeek/Mechelen Bart Somers (Open Vld) bezoekt Lubbeeks vrijwilli­gers­korps: “Bijzonder interes­sant project dat als inspiratie kan dienen voor heel Vlaanderen”

Viceminister-president Bart Somers (Open Vld) heeft een bezoek gebracht aan het vrijwilligerskorps van Lubbeek. Dat is een project van burgemeester Theo Francken (N-VA) waar jongeren worden opgeleid om ondersteuning te kunnen bieden in tal van noodsituaties in hun gemeente. “We willen dit straf project promoten in heel Vlaanderen en het uitrollen naar Mechelen is zeker en vast een mogelijkheid in de nabije toekomst”, vertelt Somers.

