Vanaf vandaag rijdt de veegwagen uit in het centrum: parkeerverbod in de betrokken straten

“We vegen alle straten in Leuven-centrum regelmatig. In een aantal straten staan te veel auto’s om de straat goed te kunnen vegen. Daar vragen we eenmaal per jaar om wagens te verplaatsen. Op die manier kunnen we het wegdek grondig vegen en de straatkolken ruimen. Dat laatste is nodig om wateroverlast te voorkomen”, vertelt schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen). De timing van de veegactie is niet toevallig gekozen. “Aangezien het droog moet zijn en niet te koud, is de uitvoeringsperiode beperkt,” gaat schepen van openbare werken Dirk Vansina (CD&V) verder. “Zomerse onweders kunnen voor veel water op korte tijd zorgen. Daarom is het belangrijk dat de rioolkolken vrij zijn. Zo kunnen ze de grote hoeveelheid water tijdens een wolkbreuk beter slikken.”