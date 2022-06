Van wijnwandeling en brouwersfeesten tot pop-upstrand: onze vijf weekendtips in Leuven en het Hageland

TERVUREN Parket in Leuven zoekt tips in zaak van overval op juwelier in Tervuren door dader vermomd als koerier

Het gerecht in Leuven is op zoek naar meer informatie over een overval op een juwelier langs de Brusselsesteenweg in Tervuren op 6 oktober 2020. Het ging om twee daders, maar de speurders tasten voorlopig in het duister over hun identiteit.

21 juni